Præst alvorligt såret under skyderi i Lyon

En ortodoks præst er blevet skudt og såret i den franske by Lyon. Gerningsmanden er flygtet.

Det oplyser fransk politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge det franske indenrigsministerium udspiller der sig i øjeblikket en alvorlig situation i byen.

Angrebet fandt ifølge franske medier sted, da præsten var i færd med at lukke sin kirke, der ligger i Lyons 7. arrondissement.

Politikilder oplyser ifølge Reuters, at præsten, der har græsk nationalitet, er i kritisk tilstand.

Sikkerhedsstyrker er tilkaldt i forbindelse med episoden, skriver Reuters.

Flygtede fra stedet

Ifølge AFP blev præsten skudt to gange, inden gerningsmanden flygtede fra stedet.

Præsten blev ifølge nyhedsbureauet behandlet på stedet for livstruende skader.

Det vides endnu ikke, om lørdagens episode har nogen forbindelse til et angreb i Nice torsdag.

Her blev tre personer dræbt og flere såret under et knivangreb i kirken Notre-Dame i den sydfranske by.

Sagen bliver efterforsket som en terrorsag.

To uger forinden blev en fransk skolelærer halshugget i en forstad til Paris. Det skete, efter at han havde vist sine elever tegninger af profeten Muhammed i sin undervisning.

Den franske regering har siden angrebet i Paris advaret om, at Frankrig kan blive ramt af flere angreb begået af militante islamister.

Derfor har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, beordret tusindvis af soldater ud for at beskytte særligt udsatte steder.

Det gælder blandt andet kirker og skoler.

ritzau