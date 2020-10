Præst hårdt såret af skud i Lyon - en mistænkt er anholdt

En ortodoks præst blev lørdag eftermiddag skudt og hårdt såret i den franske by Lyon. Det oplyser fransk politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Præsten blev skudt to gange, inden gerningsmanden flygtede fra stedet.

Lørdag aften er en mistænkt i politiets varetægt. Den mistænkte var ikke i besiddelse af våben ved anholdelsen.

»En person, som kan svare til signalementet fra de første vidner, er i politiets varetægt«, siger Nicolas Jacquet, offentlig anklager i Lyon, til AFP.

Angrebet fandt sted, da præsten lørdag eftermiddag var i færd med at lukke sin kirke, der ligger i Lyons syvende arrondissement.

Præsten er i kritisk tilstand

Den 52-årige præst, der har græsk nationalitet, er i kritisk tilstand.

Gerningsmanden skal ifølge en politikilde, der ikke ønsker at oplyse sit navn, have brugt et oversavet gevær under angrebet.

Præsten blev behandlet på stedet for livstruende skader. Han er blevet ramt af et skud i leveren, oplyser kilder med kendskab til efterforskningen til AFP.

»Sikkerhedsstyrker og beredskabet er på stedet, skriver det franske indenrigsministerium på Twitter.

Ministeriet opfordrer i samme tweet borgere til at holde sig fra området, hvor angrebet fandt sted.

Byens borgmester, Grégory Doucet, understreger i en udtalelse på fransk tv, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen oplysninger om motivet bag skyderiet.

Doucet var lørdag selv til stede ved kirken sammen med politiets efterforskere, rapporterer tv-stationen BFMTV.

Det vides endnu ikke, om lørdagens episode har nogen forbindelse til et angreb i Nice torsdag.

Her blev tre personer dræbt og flere såret under et knivangreb i kirken Notre-Dame i den sydfranske by.

Sagen bliver efterforsket som en terrorsag.

To uger forinden blev en fransk skolelærer halshugget i en forstad til Paris. Det skete, efter at han havde vist sine elever tegninger af profeten Muhammed i sin undervisning.

Den franske regering har siden angrebet i Paris advaret om, at Frankrig kan blive ramt af flere angreb begået af militante islamister.

Derfor har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, beordret tusindvis af soldater ud for at beskytte særligt udsatte steder.

Det gælder blandt andet kirker og skoler.

Det er fortsat uvist, hvad motivet til lørdagens angreb har været.

Den danske udenrigsminister. Jeppe Kofod (S), ser det som ’endnu et meningsløst angreb’, men understreger, at det er for tidligt at konkludere noget om motivet.

»Vores støtte og sympati til vores franske venner er fortsat urokkelig«, skriver Jeppe Kofod.

ritzau