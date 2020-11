Mindst to personer er stukket ned og dræbt i Canada

Automatisk oplæsning

Mindst to personer meldes døde i den canadiske by Quebec efter at være blevet stukket ned.

En mistænkt er efterfølgende blevet anholdt af politiet.

Det skriver BBC.

Ud over de to døde skal fem personer ifølge BBC være blevet såret.

På Twitter har det lokale politi bekræftet, at der en mistænkt er anholdt, og at flere personer er blevet angrebet.

Angrebet har fundet sted sent lørdag aften lokal tid.

Her bad politiet folk om at blive indenfor, da en mand ’klædt i middelalderligt tøj’ var gået til angreb på ’flere ofre’ med et våben med en klinge.

Kort tid efter kunne politiet fortælle, at ordensmagten havde anholdt en mand i midten af 20’erne.

Den anholdte skal efterfølgende været blevet bragt til hospitalet.

Politiet beder fortsat de lokale borgere om at blive indenfor, da efterforskere er ved at undersøge sagen.

ritzau