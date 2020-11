Danmarks ambassadør i Østrig føler gru og forfærdelse

Danmarks ambassadør i Østrig, René Dinesen, er rystet efter et formodet terrorangreb mandag aften i landets hovedstad, Wien.

»Jeg tror ikke, mine følelser er så meget anderledes end mange andres. Det er gru og forfærdelighed over, at vi står i denne situation igen«, siger han.

Han befinder sig cirka halvanden kilometer fra, hvor skyderierne startede. Rene Dinésen fortæller, at der er lidt mere roligt sent mandag aften, men at der stadig er massiv tilstedeværelse af politi på gaderne.

Han påpeger endvidere, at en nedlukning af Østrig træder i kraft natten til tirsdag med luk for restauranter og barer. Derfor var der flere mennesker på gaden for at få et måltid mad eller en drink, end der normalt ville være.

»Men det er endnu en postgang for tidligt at spekulere i dybere årsager«, siger René Dinesen om angrebet.

Alt tyder på terror

Han siger, at alt tyder på, at der er tale om terror. Både kansler Sebastian Kurz og indenrigsminister Karl Nehammer omtaler skyderierne som terror.

Der har været seks skyderier tæt ved hinanden i hovedstaden. Flere døde og sårede er bekræftet.

»Med lange automatvåben og skyderier seks forskellige steder i Wien tør de fleste godt sige, at der er tale om terror«, siger han.

Rene Dinésen siger, at ambassadens opgave nu bliver at finde ud af, om der er danske borgere i Østrig, der har brug for hjælp eller vejledning til, hvordan de skal forholde sig til situationen.

Indtil videre siger regeringen, at alle bør holde sig inden døre, da flere gerningsmænd endnu er på fri fod.

»Dernæst sørger vi selvfølgelig for at holde de danske myndigheder i København opdateret om, hvad man ved om sagen«, siger han.

ritzau