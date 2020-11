Amerikanerne sætter deres kryds i god ro og orden

I USA meldes der om en fredelig valgdag indtil videre, skriver blandt andre tv-stationen NBC lidt efter midnat natten til onsdag.

Bortset fra enkelte uroligheder med mindre skænderier og folk, der ikke ville bære maske ved stemmeurnerne for at forhindre coronasmitte, har folk i ro og mag sat deres kryds.

Mange steder har vælgere kunnet holde god afstand i køerne. Over 100 millioner har forhåndsstemt eller brevstemt. Det er blandt andet sket på grund af coronapandemien, og derfor har der ikke været så stort et tryk på kedlerne som ved andre valg.

Selv i nogle af de afgørende stater, hvor de politiske bølger går højt, og befolkningen er splittet, har der ifølge CNN været roligt. Det er eksempelvis tilfældet i Florida, der regnes som en af de afgørende svingstater.

Der er dog frygt for, at der fremadrettet kan opstå kaos, når stemmerne bliver talt op, og et resultat nærmer sig.

I Børsen beretter den danske korrespondent Lasse Ladefoged om, at butikker, banker og forretninger i New York har sat træbarrikader op. Det er blandt andet sket ved vartegn som Empire State Building og Rockefeller Center.

Bill De Blasio, borgmester i New York, har tidligere sagt, at der ikke foreligger nogle konkrete trusler om vold, men at man er klar, hvis det skulle ske.

Selve valghandlingen er forløbet nogenlunde efter planen, selv om der har været frygt for misinformation, hacking og valgsvindel ved dette præsidentvalg.

I Georgia havde man for eksempel problemer i primærvalget med blandt andet forsinkelser i optællingen af stemmer. Men her kalder indenrigsminister Brad Raffensperger valget for en 'succes'.

Der er dog meldinger om fupopkald, såkaldte robocalls, der forsøger at afholde folk fra at stemme. Forbundspolitiet FBI undersøger omfanget af problemet.

