Republikanernes magtfulde leder af Senatet står til genvalg

Den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell, kan ifølge nyhedsbureauet AP's prognose glæde sig til seks år mere som medlem af Senatet.

Tidligt på aftenen viser prognosen, at han har besejret sin demokratiske udfordrer, Amy McGrath. Det skriver AP på Twitter.

Samtidig med at McConnell har kæmpet for genvalg, har han som leder for Republikanerne i Senatet sikret, at præsident Donald Trumps nominerede til en plads som højesteretsdommer, Amy Coney Barrett, blev bekræftet af Senatet kort før valget.

Amy McGrath havde ifølge netsiden OpenSecrets, der følger kampagnebidrag, rejst over 500 millioner kroner i støtte til sin kamp mod McConnell. Pengene viste sig dog ikke være nok for McGrath.

I nabostaten West Virginia har vælgerne ifølge AP's prognose givet genvalg til McConnells kollega, republikaneren Shelley Moore Capito.

Til gengæld kan Demokraterne glæde sig over, at demokraten Mark Warner står til genvalg i Virginia.

Det viser AP's prognose, skriver nyhedsbureauet på Twitter.

Mark Warner var favorit på forhånd. Så det er ikke en overraskelse, men det blev en markant kortere valgaften for demokraten end ved hans seneste valg til Senatet for seks år siden.

Dengang vandt Mark Warner en gyser med under ét procentpoint over republikaneren Ed Gillespie.

ritzau