Demokraterne står til at tage plads fra Republikanerne i Senatet

Ifølge nyhedsbureauet AP's prognoser står Demokraterne til at vinde en af Republikanernes pladser i Senatet. Det er i Colorado, hvor delstatens tidligere guvernør John Hickenlooper har slået den siddende republikaner Cory Gardner.

Det skriver AP på Twitter.

Dermed er Demokraterne et skridt tættere på at udligne Republikanernes flertal i Senatet. Før valget har Republikanerne 53 af de 100 pladser i Senatet.

Den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell, kan ifølge nyhedsbureauet AP's prognose også glæde sig til seks år mere som medlem af Senatet.

Tidligt på aftenen viser prognosen, at han har besejret sin demokratiske udfordrer, Amy McGrath.

Samtidig med at McConnell har kæmpet for genvalg, har han som leder for Republikanerne i Senatet sikret, at præsident Donald Trumps nominerede til en plads som højesteretsdommer, Amy Coney Barrett, blev bekræftet af Senatet kort før valget.

Amy McGrath havde ifølge netsiden OpenSecrets, der følger kampagnebidrag, rejst over 500 millioner kroner i støtte til sin kamp mod McConnell. Pengene viste sig dog ikke være nok for McGrath.

Derudover står syv demokrater i Senatet til genvalg. Det inkluderer Mark Warner i Virginia og Jeanne Shaheen i New Hampshire. Begge er stater, hvor republikanere er spået en chance for at vinde, men hvor de to senatorer var favoritter på forhånd.

Syv republikanske senatorer, der var favoritter på forhånd, står også til genvalg ifølge AP's prognose.

