Sejrsikker Biden lover at tilslutte sig Parisaftalen igen

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden lover, at USA vil tilslutte sig Parisaftalen, hvis han bliver præsident.

Det skriver Biden i et opslag på Twitter natten til torsdag dansk tid.

»I dag (onsdag, red.) har Trump-administrationen officielt forladt Parisaftalen. Og om præcis 77 dage vil Biden-administrationen tilslutte sig den igen, skriver Joe Biden.

Kigger man 77 dage frem fra onsdag, er det den 20. januar, hvilket er den officielle indsættelsesdato for USA's næste præsident.

I Parisaftalen har verdens lande sat mål om at begrænse den globale CO2-udledning for at bremse den globale opvarmning.

Onsdag forlod USA formelt aftalen, præcis et år efter at præsident Donald Trumps regering formelt gav FN besked om, at USA ville ud af aftalen.

Trump er en udtalt modstander af aftalen.

Han har også tilbagerullet meget af den miljølovgivning, som hans forgænger på præsidentposten, Barack Obama, indførte.

Trumps argument er, at miljølovgivningen spænder ben for erhvervslivet og giver andre lande en konkurrencefordel over USA.

Han har også gentagne gange betvivlet den forskning, der siger, at klimaforandringer finder sted, og at de er menneskeskabte.

USA er efter Kina verdens næststørste udleder af drivhusgasser, der er med til at forårsage den globale opvarmning.

Opgaven med at nå klimamålene og bremse den globale opvarmning vil blive vanskeligere, hvis det bliver uden USA's økonomiske og diplomatiske støtte, siger klimadiplomater.

USA er det første land, der er trådt ud af klimaaftalen. Den blev indgået mellem stort set alle verdens lande på et stort klimatopmøde i Paris i 2015.

ritzau