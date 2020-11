USA sætter daglig smitterekord dagen efter præsidentvalget

USA har det seneste døgn registreret 99.660 nye tilfælde af coronavirus, hvilket er dagsrekord i landet.

Det viser tal fra Johns Hopkins University natten til torsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den kedelige rekord er blevet sat, dagen efter at millioner af amerikanere afgav deres stemme ved USA's præsidentvalg.

Foruden de mange nye smittede har landet også registreret 1112 nye coronarelaterede dødsfald.

I alt har USA nu registreret mere end 9,4 millioner smittetilfælde og over 233.000 coronarelaterede dødsfald siden pandemiens begyndelse, hvilket er langt højere end noget andet land i verden i absolutte tal.

Dødstallet i USA svarer til omkring 72,3 døde per 100.000 indbyggere.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er antallet af hospitalsindlæggelser på grund af coronavirus onsdag steget til over 50.000 i USA for første gang i tre måneder.

I alt melder 14 delstater onsdag om dagsrekorder i antallet af indlæggelser siden pandemiens begyndelse, skriver Reuters.

North Dakota oplyser, at der i hele delstaten kun er seks pladser tilbage på intensivafdelinger.

Antallet af hospitalsindlæggelser giver en god indikation af, hvordan pandemien udvikler sig, fordi tallet ikke bliver påvirket af, hvis der for eksempel bliver testet mere for coronavirus.

En mere aggressiv teststrategi er netop en af forklaringerne på USA's mange nye smittetilfælde.

USA's håndtering af coronapandemien har været det helt store emne i den amerikanske valgkamp.

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden har flere gange kritiseret præsident Donald Trump for at gøre alt for lidt for at få styr på pandemien.

På valgdagen tirsdag viste adskillige målinger ifølge Reuters, at coronapandemien var det mest afgørende emne, i forhold til hvor amerikanerne satte deres kryds ved valget.

ritzau