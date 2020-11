Danskere opfordres til at gå i karantæne ved ankomst til Norge

Automatisk oplæsning

Norge strammer nu indrejserestriktioner for danskere som følge af den nyopdagede coronamutation hos danske mink.

Danskere, der rejser til Norge, opfordres til at gå i karantæne i ti døgn fra ankomstdatoen, uanset at de har en negativ coronatest med i lommen.

Det skriver Helsedirektoratet på dets hjemmeside.

»Det er vigtigt for at undgå spredning af den nye virusstamme fra mink i Danmark, som vi frygter kan reducere effekten af en fremtidig vaccine«, siger vicedirektør Espen Rostrup Nakstad.

De norske myndigheder kræver fra mandag 9. november, at alle rejsende fra Danmark skal kunne fremvise en negativ covid 19-test.

Den må maksimalt være taget 72 timer før indrejsen.

Men den nye anbefaling om karantæne gælder uanset, at denne test er negativ.

Det gælder alle, der ankommer fra eller har været i Danmark de sidste to uger.

Uvist om dansk virusvariant er nået til Norge

Den førnævnte virusmutation kaldes også cluster 5. Den er konstateret på fem nordjyske minkfarme, og virusset er fundet hos 12 personer.

Det særlige ved minkvarianten er, at den i laboratorieforsøg har vist sig mindre følsom over for antistoffer.

Det kan gøre en kommende vaccine mindre effektiv over for at bekæmpe virusset.

Nu skal alle mink som konsekvens af fundet aflives, og der er indført skærpede restriktioner for borgerne i syv nordjyske kommuner.

Det er ifølge Helsedirektoratet uvist, om virusvarianten er nået til Norge.

Der er ikke lavet risikoanalyser i Norge for virusmutationen.

Helsedirektoratet vurderer dog, at der er ringe sandsynlighed for, at denne virusvariant vil blive dominerende i befolkningen.

