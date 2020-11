Rekord i USA: Næsten 59.000 mennesker er nu indlagt med covid-19

Mandag var der næsten 59.000 covid-19-patienter indlagt på hospitaler på tværs af USA. Det er landets hidtil højeste antal indlagte covid-19-patienter under pandemien.

I løbet af de seneste 30 dage er antallet af mennesker med coronavirus, som bliver indlagt på hospitalet, steget med omkring 73 procent.

Mandag var der således 58.982 mennesker indlagt på et hospital i USA med covid-19. Det er flere end den hidtidige rekord, der blev sat 22. juli med 58.370 indlagte covid-19-patienter.

Det viser en opgørelse fra nyhedsbureauet Reuters.

For sjette dag i træk registrerede USA mandag flere end 100.000 nye smittetilfælde.

USA er dermed fortsat det land i verden, der er hårdest ramt af pandemien målt på antal smittede og døde.

Gør det for jeres egen skyld. Gør det for jeres nabos skyld. Et mundbind er ikke en politisk erklæring Joe Biden

Mandag aften dansk tid rundede USA 10 millioner bekræftede tilfælde af coronavirus.

Dermed er hver femte af verdens knap 50,9 millioner registrerede smittetilfælde fundet i USA.

Tirsdag morgen dansk tid er der ifølge Johns Hopkins University registreret 238.235 coronarelaterede dødsfald i USA under pandemien og godt 1,2 millioner over hele verden.

Vaccinenyhed skabte håb

Mandag oplyste den amerikanske medicinalgigant Pfizer, at dens vaccinekandidat har vist sig at være 90 procent effektiv.

Nyheden sendte stemningen på de globale markeder i vejret og skabte håb om en ende på pandemien.

Samtidig kunne Pfizer berette, at der foreløbig ikke er konstateret nogen problemer med bi- eller skadevirkninger.

Vaccinekandidaten er udviklet sammen med tyske Biontech. Begge har store forventninger til resultaterne af fase 3-studiet.

USA’s nyvalgte præsident, Joe Biden, hyldede Pfizers fremskridt, men opfordrede fortsat amerikanerne til at bære mundbind, eftersom en potentiel vaccine muligvis ikke vil blive distribueret i mange måneder endnu.

»Jeg beder jer om at bære et mundbind. Gør det for jeres egen skyld. Gør det for jeres nabos skyld. Et mundbind er ikke en politisk erklæring«, sagde Biden på et pressemøde mandag.

Han har nedsat et arbejdsudvalg, der skal rådgive ham og den kommende vicepræsident, Kamala Harris, om den bedste indsats mod coronaudbruddet.

ritzau