Alle oppositionsfolk trækker sig fra Hongkongs parlament

Alle prodemokratiske medlemmer af Hongkongs parlament trækker sig. Det oplyser et medlem ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at fire prodemokratiske medlemmer af Hongkongs parlament onsdag blev smidt ud af den lovgivende forsamling med øjeblikkelig virkning.

»Vi fra den prodemokratiske lejr vil stå sammen med vores kolleger, som er udelukket«.

»Vi vil samlet trække os«, siger Wu Chi-wai, som er en del af de 15 tilbageværende prodemokratiske medlemmer, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Beslutningen om udsmidningen blev taget, kort efter at Kina gjorde det muligt for Hongkongs regering at ekskludere parlamentsmedlemmer, hvis de eksempelvis støtter byens uafhængighed.

Ifølge South China Morning Post er navnene på de fire medlemmer, der blev smidt ud, Alvin Yeung, Kwok Ka-ki, Dennis Kwok og Kenneth Leung.

Der er i alt 70 medlemmer af Hongkongs parlament, hvor flertallet støtter den kinesiske regering i Beijing.

Mandag meddelte 19 oppositionsmedlemmer, at de alle vil træde tilbage, hvis én af dem bliver smidt ud af parlamentet. Og det har de 15 tilbageværende så gjort alvor af onsdag, efter at fire blev smidt ud.

Uklart hvori trussel består

Udmeldingen var et forsøg på at tage afstand fra det, der af mange ses som et kinesisk forsøg på at stramme grebet om Hongkong.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har regeringen i Hongkong begrundet ekskluderingen med, at de fire politikere udgør en national sikkerhedstrussel. Den har ikke uddybet, hvori truslen består.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 overdraget til Kina under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen ’ét land - to systemer’. Aftalen løber frem til 2047.

Flere vestlige lande har på det seneste udtrykt bekymring for Hongkongs uafhængighed, blandt andet på grund af en såkaldt sikkerhedslov.

Loven har gjort det ulovligt at demonstrere for et uafhængigt Hongkong. Den har også generelt indskrænket frihedsrettighederne for byens borgere.

ritzau