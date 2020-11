Guvernør beordrer barer i New York til at lukke klokken 22

Automatisk oplæsning

Barer, restauranter og fitnesscentre i New York skal fra fredag lukke klokken 22.00.

Samtidig vil private forsamlinger være begrænset til ikke flere end ti personer.

Tiltagene kommer i et forsøg på at begrænse smitten med coronavirus.

Det fortæller guvernør i delstaten New York Andrew Cuomo onsdag.

Restriktionerne bliver indført, mens antallet af nye smittetilfælde stiger med raketfart i store dele af USA.

I storbyen New York City er Staten Island blevet identificeret som et coronahotspot, og bydelen ventes derfor at blive ramt af endnu flere nedlukningsrestriktioner.

Ifølge guvernør Andrew Cuomo skal alle restauranter i New York fra fredag lukke klokken 22.00. Dog må spisesteder gerne tilbyde takeaway efter klokken 22.00, hvis det foregår fra fortovskanten.

Guvernørens nye restriktioner kan meget vel ramme amerikanernes ferieplaner omkring Thanksgiving torsdag 26. november. Cuomo kalder private fester i hjemmet for en ’stor spreder’ af virusset.

»Vi har set en global stigning i antallet af covid-19-tilfælde, og New York er et skib på covid-19-tidevandet«, siger Andrew Cuomo.

»I dag har vi set landet sætte en ny rekord i antallet af covid-19-tilfælde. Det bliver meget værre for hver dag, der går«, siger han onsdag.

Målstregen er »inden for rækkevidde«

Tidligere i denne uge indførte guvernør i delstaten New Jersey Phil Murphy lignende restriktioner.

»Det er hårdt for barer og restauranter. Det er hårdt for fitnesscentre. Det er hårdt for alle«, siger Andrew Cuomo.

»Jeg vil mene, at målstregen er inden for rækkevidde. De har fundet en vaccine«, siger han.

Mandag oplyste den amerikanske medicinalgigant Pfizer, at dens vaccinekandidat har vist sig at være 90 procent effektiv.

»Det gør ondt at tabe penge, men penge kan erstattes. At miste en, man elsker, gør ondt for evigt«, tilføjer Cuomo.

Tirsdag blev der foretaget 164.000 coronatest i New York. 2,9 procent kom tilbage positive.

Samme dag blev der i delstaten registreret 21 coronarelaterede dødsfald.

