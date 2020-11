Analyse: Erdogan sætter Putin på plads: 32 års krig om Nagorno-Karabakh er slut

I skyggen af efterdønningerne af det amerikanske valg kom der en stor international nyhed tirsdag morgen: Efter forhandlinger ledet af Ruslands præsident, Vladimir Putin, var lederne fra Armenien og Aserbadsjan blevet enige om at afslutte kampene om Nagorno-Karabakh, som med skiftende intensitet har stået på siden 1988.

Aftalen er mere end blot en våbenhvile – det er tydeligvis ambitionen, at den skal føre til en form for normalisering af forholdet mellem de to stater. Den slags er svært. Det kræver politisk mod og ingeniørkunst, og når konflikten først er blevet en del af det politiske dna, kan det være farligt for lederne at vise vilje til forsoning og kompromiser.

I Armeniens hovedstad, Jerevan, stod det vilkår hurtigt klart for ministerpræsident Nikol Pasjinian, da han på Facebook meddelte, at han havde indgået en aftale med fjenden på den anden side af grænsen og tilmed havde gjort store territorielle indrømmelser til Aserbadsjan. Tusindvis af vrede demonstranter stormede straks det armenske parlament og krævede Pasjinians afgang, mens de afviste, at der kan gøres køb på Nagorno-Karabakh og på Armeniens interesser.