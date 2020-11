Fauci: Minkmutation ser ikke ud til at true vaccine

En mutation af coronavirus, der er spredt fra mink til mennesker, bør ikke udgøre nogen trussel mod en vaccine.

Det siger USA’s virusekspert Anthony Fauci til tænketanken Chatham House.

»Det ser ikke ud til på nuværende tidspunkt, at mutationen, der er blevet identificeret i mink, vil få indflydelse på vacciner eller effekten af immunitetseffekten fra vacciner«, siger Anthony Fauci via videolink til tænketanken.

Meldingen kommer, efter at den danske regering i sidste uge gav ordre til at aflive samtlige mink på alle danske besætninger.

Ordren kom, efter at der var blevet identificeret en særlig mutation af coronavirus blandt mink, der har spredt sig til mennesker.

Ordren blev udstukket på grund af en frygt for, at den særlige mutation kan true en kommende vaccine mod coronavirus.

Siden har det vist sig, at der ikke var lovhjemmel til at give ordren, og flere eksperter har sagt, at en kommende vaccine også vil være effektiv over for mutationen cluster 5.

Anthony Fauci har sammen med sine kolleger også undersøgt mutationen, som han altså mener ikke vil underminere effekten af de vacciner, der er på vej.

»Den kan have en effekt på visse monoklonale antistoffer, der udvikles mod virusset. Det ved vi ikke endnu, men ved første øjekast ligner det ikke noget, der vil blive et stort problem for de vacciner, der i øjeblikket bliver brugt for at udvikle immunitet«, siger Anthony Fauci.

Meget lav risiko

Også Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har til TV2 kommenteret på minkmutationen cluster 5.

Onsdag lød det fra Margaret Harris, talskvinde for WHO, at man ikke anså den for at være en stor trussel.

»Den globale risiko, der er forbundet den nye minkrelaterede variant, anser vi for at være meget lav., sagde hun til TV2.

Selv om Fauci mener, at mutationen ikke ser ud til at true en kommende vaccine, betoner han, at den danske regering er i sin gode ret til at tage alle forbehold.

Anthony Faucis vurdering er i tråd med en vurdering af forskere fra Statens Serum Institut.

Her har forskere undersøgt en potentiel vaccines effekt på kaniner, hvor den viste sig at være effektiv.

ritzau