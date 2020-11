Rasmus Paludan er anholdt i Paris

Stifteren af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, er anholdt og fængslet i den franske hovedstad Paris.

Det bekræfter den danske ambassade i Paris over for TV2.

Paludan er anholdt og fængslet for at planlægge at afbrænde koranen ved Triumfbuen, skriver TV2.

Den franske avis Le Point skriver, at Paludan blev anholdt onsdag klokken 14.30, da han forlod hotel Courtyard i det 12. arrondissement, hvor han boede med sin assistent.

Ifølge TV2 skriver Le Point, at Rasmus Paludan er på den franske terrorliste for at tilhøre det yderste højre.

Ifølge BBC blev fem af Paludans støtter smidt ud af Belgien torsdag.

Opdateres

Ritzau