Østrig vil kopiere naboland og masseteste sig ud af nedlukning

Østrigs regering har planer om at masseteste befolkningen for at kunne komme ud af den nedlukning, der træder i kraft i den kommende uge.

Det siger den østrigske kansler, Sebastian Kurz.

Han peger på, at nabolandet Slovakiet for to uger siger gjorde noget lignende. Her blev to tredjedele af befolkningen testet i løbet af en weekend.

»Vi har besluttet her i Østrig at tage et lignende skridt«, siger Kurz til den østrigske tv-station ÖRF.

Lørdag meddelte Østrigs kansler, at landet lukker ned fra tirsdag og foreløbig frem til 6. december. Det skal hjælpe med at få det stigende smittetal under kontrol.

Søndag siger han så, at massetest kan hjælpe Østrig på vej til at genåbne i december.

Det er dog endnu ikke klart, om det vil være i lige så stor skala som i Slovakiet.

»Vi vil foretage massetest mod slutningen af nedlukningen for at kunne have en sikker genåbning af skoler og andre områder«, siger Kurz.

Han tilføjer, at test i første omgang skal tilbydes bestemte grupper som blandt andet lærere.

Han antyder, at programmet senere kan udvides til at omfatte andre dele af befolkningen, så julen kan fejres på så sikker vis som muligt.

»Vi ved, at det er rigtig vigtigt for mange mennesker at kunne fejre på anstændig vis med i hvert fald et lille antal af sine nærmeste«, siger Kurz.

Kansleren tilføjer, at der vil blive fremlagt flere detaljer om de kommende massetest i den kommende uge.

Én procent af de omkring 3,6 millioner test, der blev foretaget i Slovakiet, var positive.

Der er dog en vis usikkerhed omkring tallene fra Slovakiet. Her brugte man nemlig lyntests, som ikke er helt så pålidelige som andre former for test, der skal analyseres på et laboratorie.

ritzau