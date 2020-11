USA melder om en million smittede på bare seks dage

På under en uge er antallet af coronasmittede personer i USA steget med over en million.

Det viser en løbende opgørelse fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbureauet AFP.

Søndag har antallet af bekræftede smittetilfælde passeret 11 millioner. For seks dage siden krydsede USA ti millioner smittetilfælde.

I USA er 246.108 personer døde som følge af virusset siden pandemiens begyndelse. I absolutte tal er USA det land i verden, der har flest smittede og døde.

Siden begyndelsen af november har USA oplevet en kraftig stigning i antallet af coronatilfælde.

Men det hører med til historien, at USA i dag tester langt flere for smitte end i foråret, hvor virusset også raserede.

Dobbelt så mange indlagt

Til gengæld kan antallet af hospitalsindlæggelser give en god indikation af, hvordan pandemien udvikler sig, fordi tallet ikke bliver påvirket af antallet af test.

Ifølge sporingsredskabet Covid Tracking Project er 69.864 mennesker på tværs af USA søndag indlagt med coronavirus. Det er næsten dobbelt så mange som for en måned siden.

Mange hospitaler i USA har advaret om, at de for tiden løber tør for ressourcer og sengepladser.

Den store smittestigning har tvunget lokale og statslige embedsmænd fra kyst til kyst til at tage drastiske skridt for at begrænse smittespredningen.

Senest har delstaten Michigan søndag annonceret nye restriktioner. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fra onsdag vil Michigan forbyde elever at møde op til undervisning på gymnasier og universiteter de næste tre uger.

Tiltaget er et blandt flere, der indføres i et forsøg på at bremse den stigende smittespredning.

ritzau