Trump dropper dele af søgsmål mod Pennsylvanias valgresultat

Præsident Donald Trumps kampagne har droppet store dele af et søgsmål, der udfordrer valgresultatet i svingstaten Pennsylvania.

Søgsmålet er indgivet ved den føderale domstol.

Trumps advokater har blandt andet justeret søgsmålet således, at der nu er tale om et mindre antal stemmer, der ifølge præsidentens kampagne har været fusket med.

I det første søgsmål hævdede Trump-kampagne, at valgembedsmænd ulovligt forhindrede republikanske observatører i at se optællingen af brevstemmer i byerne Philadelphia og Pittsburgh.

Trump og hans personlige advokat Rudy Giuliani har gentagne gange sagt, at mere end 600.000 stemmer i Philadelphia og Pittsburgh bør erklæres ugyldige på grund af dette.

Det reviderede søgsmål fokuserer nu på, at demokratiske amter tillod vælgere at rette fejl i deres brevstemmer i strid mod loven.

Trump: Ulovlig sejr

Embedsmænd i Pennsylvania har sagt, at der var tale om en lille gruppe af vælgere, og at det ikke har indflydelse på valgresultatet.

Demokraten Joe Biden forventes at vinde med mere end 60.000 stemmer. Det Demokratiske Parti i Pennsylvania har reageret ved at bede om, at sagen ophæves. Pennsylvania forventes at certificere valgresultatet 23. november.

Søndag erkendte Donald Trump for første gang, at Joe Biden vandt præsidentvalget den 3. november. Men Trump påstod samtidig, at det skete med en ulovlig sejr.

»Valg med brevstemmer er en syg vittighed«, konstaterer Trump.

Der blev afgivet langt over 100 millioner stemmer på og inden valgdagen 3. november. Langt størstedelen var brevstemmer.

Det skyldtes især, at mange vælgere frygtede at blive smittet med covid-19, hvis de skulle bevæge sig rundt på overfyldte valgsteder. Langt størstedelen var demokratiske vælgere.

Trump hævder, at der har været tale om valgsvindel i flere delstater. Alle delstater nægter kategorisk.

