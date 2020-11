Landsby i Østrig med specielt navn er træt af stjålne byskilte og skifter nu navn

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Indbyggerne i landsbyen Fucking er trætte af, at tyve igen og igen stikker af med skilte med deres bynavn.

Indbyggerne i en lille landsby øst for Wien vil ringe det nye år ind med det nye bynavn, Fugging, efter at det er blevet for meget at bo et sted ved navn Fucking.

Det nuværende navn, som ifølge historikere går tilbage til 1100-tallet , betyder, at byskiltene med landsbyens navn ofte bliver stjålet.

Landsbynavnet vil blive ændret fra årsskiftet. Når det nye år fejres med nytårskoncert i Wien bliver, navnet ændret fra Fucking til Fugging.

Borgmesteren i landsbyen, Andrea Holzner, siger til østrigske medier, at indbyggerne nu håber, at de kan få lov til at beholde deres skilte.

»Jeg kan bekræfte, at landsbyen bliver omdøbt«, siger Andrea Holzner, som er borgmester i Tarsdorf, som er den kommune, hvor landsbyen ligger.

»Jeg ønsker ikke at føje noget til det. Vi har haft rigeligt med skriverier om dette tema tidligere«, siger hun til det regionale medie Oberoesterreichische Nachrichten.

Diskussionen om et navneskifte har stået på længe blandt de omkring 100 indbyggere i landsbyen, som ligger i delstaten Oberösterreich. Udover skiltetyve har landsbyboerne måttet lægge øre til mange dårlige vittigheder og megen uønsket opmærksomhed fra turister igennem årene.

Ordet fucking er på tysk på ingen måde relateret til det engelske. Det er en teori, at landsbyen fik sit navn i middelalderen efter en bayersk adelsmand ved navn Focko.

Ritzau