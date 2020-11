Danmark vil presse Lukasjenko hurtigere ud med flere sanktioner

Der skal indføres flere sanktioner mod personer tæt på Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, så der kan blive sat turbo på en proces, der på sigt skal bane vejen for en ny politisk ledelse i landet.

Sådan lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S), efter at Hvideruslands omdiskuterede præsident, Aleksandr Lukasjenko, fredag har udtalt, at han vil træde tilbage fra sin post, når en ny forfatning er på plads.

»Det er positivt, at Lukasjenko har indset, at hans tid som præsident er ved at være forbi. Han hører ikke hjemme i et præsidentpalads. Men jeg er meget skeptisk over for, om en diktator som Lukasjenko uden videre går af«, siger Jeppe Kofod.

Hviderusland har siden starten af august været præget af politisk uro efter det seneste præsidentvalg. Lukasjenko blev udråbt som vinder med omkring 80 procent af stemmerne, men resultatet er ikke blevet anerkendt af blandt andet EU og USA og har medført store protester i Hviderusland.

EU-landene har over to omgange indført sanktioner mod i alt 59 hviderussere, som har fået indrejseforbud i EU og indefrosset midler. Den liste skal udvides yderligere for at presse det hviderussiske styre, siger Kofod.

»Vi vil have flere sanktioner mod Hviderusland. Det ændrer dagens melding ikke noget på«.

»Ved at udvide listen af sanktionerede i styret kan folk se, at det har en konsekvens at støtte Lukasjenko og være en del af hans undertrykkende, brutale regime. Samtidig er det et signal til den hviderussiske befolkning i kampen for at få et demokrati indført«, siger han.

Jeppe Kofod anerkender, at sanktioner ikke alene er nok til at presse Lukasjenko af pinden.

»Der skal pres på fra mange sider. Sanktioner er et vigtigt redskab, men samtidig er det vigtigt, at vi sender vores støtte fra EU’s side uden om regeringen, så vi støtter ngo’er, organisationer og frie medier, der arbejder for demokrati og dokumenterer vold og tortur i Hviderusland«, siger Jeppe Kofod.

Samtidig har han aftalt flere møder med oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaja, der efter valget i august er flygtet til Litauen.

Udtalelsen fra Lukasjenko er kommet fredag under et besøg på et hospital, skriver det hviderussiske nyhedsbureau Belta ifølge Reuters.

Det er uklart, hvornår han påtænker at få en ny forfatning på plads, men Lukasjenko udtalte, at der er behov for ændringer af forfatningen og justeringer af præsidentens magt.

Meldingen fra Lukasjenko kom, dagen efter at Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, opfordrede ham til at sætte fart på arbejdet med at reformere landets politiske system.

Ritzau