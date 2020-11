Tusinder flygter fra vulkanudbrud i Indonesien

Tusindvis af mennesker er flygtet fra et vulkanudbrud på den indonesiske ø Lembata, hvor en tyk søjle af røg og aske rækker fire kilometer op i luften. Over 4.400 indbyggere er blevet evakueret fra området i Øst-Nusa Tengara, der er Indonesiens sydligste provins.

Der er ikke umiddelbart meldinger om større skader eller nogen tilskadekomne. Men myndighederne advarer om, at der kommer giftige gasser og store mængder flydende lava fra vulkanen.

Foto: Muhammad Ilham/Ritzau Scanpix

Indbyggerne på øen opfordres til at bære mundbind eller masker for at beskytte sig mod skadelige partikler. Alle opfordres til at holde sig på fire kilometers afstand af vulkanen. En lokal lufthavn er lukket på grund af vulkanudbruddet, og flytrafikken er blevet omdirigeret.

Vulkanen Ili Lewotolok gik i udbrud søndag efter at have holdt sig i ro siden 2017. Indonesien det land i verden, der har flest aktive vulkaner – omkring 130 i alt. Det seneste større vulkanudbrud i Indonesien skete for to år siden i strædet mellem øerne Java og Sumatra. Det udløste en tsunami, der kostede over 400 mennesker livet.

Opdateres ...

ritzau