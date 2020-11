Australien kalder kinesisk opførsel i billedstrid dybt frastødende

Australiens premierminister, Scott Morrison, har vredt fordømt et tweet fra en af Kinas ledende regeringstalsmænd som ’modbydeligt’, ’uhyrligt’ og ’dybt frastødende’.

Han kræver en formel undskyldning og advarer Kina om, at landets diplomati er slået ind på en kurs, som vil isolere det internationalt. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Den kinesiske regering bør skamme sig over dette indlæg. Det gør dem små i verdens øjne«, siger han i et angreb vendt mod Zhao Lijian, der er talsmand for Kinas udenrigsministerium.

Morrison henviser til et iscenesat foto, der er lagt på det sociale medie Twitter af den kinesiske regering. Fotoet viser en mand i en australsk militæruniform stå med en blodig kniv presset mod halsen på et barn i Afghanistan.

Billedet er en henvisning til en sag, hvor 19 australske soldater efterforskes i forbindelse med krigsforbrydelser i Afghanistan.

Frastødende forbrydelser

En talskvinde for Kinas udenrigsministerium, Hua Chunying, siger i et svar:

»Når australske soldater begår så frastødende forbrydelser, er det så ikke Australiens regering, som bør skamme sig?«.

Hun tilføjer, at den australske regering bør ’fremsætte en formel undskyldning til den afghanske befolkning’.

Det er en kendsgerning, at ’australske soldater brutalt slagtede uskyldige civile i Afghanistan’, siger hun videre.

Forhold er i frit fald

Den afghanske præsident, Ashraf Ghani, sagde tidligere i denne måned, at Morrison havde ringet til ham personligt for at udtrykke ’sin dybeste sorg’ over de beskyldninger, som er blevet fremsat mod australske soldater.

Forholdet mellem Australien og Kina synes at være i et frit fald. Kinas har indført en række økonomiske sanktioner mod australske produkter, og Kinas statslige medier har igen og igen angrebet og kritiseret Australien på en række områder.

Krisen synes at have eskaleret voldsomt, efter at Australien er begyndt at modarbejde Kinas stadigt voksende magt i regionen. Australierne har modvirket kinesisk indflydelse i landet, og det har også efterlyst en uafhængig undersøgelse af baggrunden eller oprindelsen til covid-19 i Kina.

Kina er en etpartistat, hvor der ikke må rettes kritik af kommunistpartiets ledelse, der beskyldes for systematiske og omfattende menneskerettigheds krænkelser i navnligt Tibet og Xinjiang.

Kinas udfald mod Ausralien kommer på et tidspunkt, hvor landet er rystet af en retssag, hvor elitesoldater er anklaget for ’ulovligt at have dræbt’ 39 civile og fanger i Afghanistan.

ritzau