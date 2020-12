Magasin-ejer lukker britiske butikker efter mislykket salg

Automatisk oplæsning

Den 242 år gamle britiske stormagasinkæde Debenhams, der blandt andet ejer Magasin du Nord i Danmark, står til at skulle lukke en lang række butikker.

Det sker, efter at den økonomisk pressede kæde ikke har fundet en ny ejer til sine aktiviteter. Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg News.

På det seneste skal Debenhams have forsøgt at indgå en aftale med JD Sports Fashion om et salg af forretningen. Men tirsdag fortæller JD Sports Fashion, at det trækker sig fra de forhandlinger.

I en pressemeddelelse oplyser Debenhams, at uden salget og i den nuværende økonomiske situation samt ’de forventningen om forsatte effekter af covid-19’ har selskabet intet andet valg end at ’starte en nedlukning af Debenhams’.

Alene i Storbritannien har Debenhams 124 butikker. Lukningen betyder, at alle 12.000 medarbejdere i de britiske butikker risikerer at miste deres arbejde.

Ingen betydning for Magasin du Nord

Debenhams bemærker i pressemeddelelsen, at nedlukningen i Storbritannien ikke får betydning for Magasin du Nord i Danmark. I stedet fortsætter den del med at køre som en selvstændig enhed.

»Vi har en sund drift, og der er ingen grund til at spekulere i, at Debenhams’ udmelding på nogen måde kan få negative konsekvenser for Magasin«, siger Peter Fabricius, økonomidirektør for Magasin du Nord, til Ritzau.

I meddelelsen fortæller Debenhams desuden, at selv om butikkerne nu bliver lukket i Storbritannien, så vil selskabet fortsat forsøge at sælge hele eller dele af forretningen.

Som mange andre inden for detailbranchen har Debenhams været hårdt ramt af coronakrisen. Udbruddet af coronavirus har holdt kunder væk fra butikkerne, og det har været med til at give et lavere salg.

På grund af situationen har Debenhams tidligere været nødsaget til at lukke en del butikker og nedlægge flere hundrede stillinger.

Kæden var dog allerede i problemer forud for coronakrisen. Selskabet slæbte således rundt på en gæld på cirka fem milliarder kroner op til krisen.

ritzau