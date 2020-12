Tidligere fransk præsident er død

Den tidligere franske præsident Valery Giscard d’Estaing er død, 94 år gammel, skriver nyhedsbureauet Reuters. Han var Frankrigs præsident fra 1974-1981. Før det var han finansminister. Han afløste Alain Poher som præsident.

Valéry Giscard d’Estaing blev for nylig indlagt på et hospital i Tours i Frankrig, hvor han blev behandlet på hjerteafdelingen, oplyser den franske radiokanal Europe 1. Hans familie oplyser ifølge flere internationale nyhedsbureauer, at han døde med coronavirus.

Valery Giscard d’Estaing er kendt for at stå bag en modernisering af det franske samfund i 1970’erne og var blandt andet præsident, da Frankrig indførte fri abort. Han var desuden kendt som en fortaler for det europæiske samarbejde og lagde med den tidligere tyske kansler Helmut Schmidt fundamentet for den fælleseuropæiske valuta, euroen.

Da han tabte præsidentvalget og måtte overlade magten til François Mitterrand i 1981, fortsatte han med at engagere sig i politik, særligt når det kom til det europæiske samarbejde.

