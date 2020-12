USA søger desperat flere læger til rekordmange coronaindlagte

USA har nu flere end 100.000 indlagte coronapatienter, hvilket er det højeste antal indlæggelser i landet siden pandemiens begyndelse.

Det viser tal fra Covid Tracking Project natten til torsdag dansk tid.

Onsdag er 100.226 mennesker således indlagt med komplikationer fra coronavirusset. Det er mere end en fordobling af antallet indlæggelser på bare en måned.

Det svarer til cirka 30,5 indlagte per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har Danmark omkring 4,6 indlagte med corona per 100.000 indbyggere.

Ifølge nyhedsbureauet AP presser de mange indlæggelser landets hospitaler i en sådan grad, at hospitaler forsøger at lokke sygeplejersker og læger på pension tilbage på arbejdsmarkedet.

Samtidig forsøger flere hospitaler at rekruttere studerende og nyuddannede, der endnu ikke har fået deres lægebevilling, ved at tilbyde høje lønninger i et desperat forsøg på at lette manglen på læger.

Landets sygeplejersker bliver i stigende grad udbrændte og syge på jobbet, hvilket har fået USA’s Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) til at slå alarm.

»Som det ser ud, bliver december, januar og februar nogle hårde måneder. Jeg tror faktisk, at de bliver den sværeste tid i den amerikanske folkesundheds historie«, siger direktør for CDC, Robert Redfield, ifølge AP.

Pensionerede sygeplejersker sættes i dilemma

Guvernører i hårdt ramte delstater som Wisconsin og Nebraska har gjort det lettere for pensionerede sygeplejersker at vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at give afkald på bevillingskrav.

Det sætter samtidig de pensionerede sygeplejersker i et dilemma, fordi de som ældre er i større fare end mange af deres kolleger, hvis de bliver smittede med virusset.

Siden pandemiens begyndelse har USA registreret knap 14 millioner smittetilfælde, mens 273.300 coronapatienter har mistet livet.

Det seneste døgn har USA registreret over 2700 dødsfald, viser tal fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er ifølge AFP det højeste antal dødsfald i landet på 24 timer siden april.

I absolutte tal er USA det land i verden med flest smittetilfælde og coronarelaterede dødsfald.

ritzau