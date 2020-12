USA registrerer over 210.000 smittede på en enkelt dag

USA har det seneste døgn registreret flere end 210.000 nye smittetilfælde. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University natten til fredag dansk tid. Det er det højeste antal daglige smittede i landet, siden pandemien brød ud.

Samtidig er der registreret 2.907 coronarelaterede dødsfald i USA de seneste 24 timer, viser opgørelsen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Natten til fredag dansk tid har antallet af smittetilfælde i USA under pandemien rundet 14,1 million, mens antallet af coronarelaterede dødsfald i landet er oppe på 276.148.

Lidt over 5,4 millioner mennesker er officielt erklæret raske igen.

Ifølge Johns Hopkins University er der hidtil blevet foretaget næsten 200 millioner coronatest i USA.

100.000 indlagt i USA

Over 100.000 mennesker er for tiden indlagt med coronavirus i landet. Det er det højeste antal indlæggelser i landet under pandemien.

Ifølge tal fra Covid Tracking Project er der natten til fredag dansk tid indlagt 100.667 mennesker med komplikationer fra coronavirusset.

Ud af dem er 19.442 indlagt på intensiv, mens 6.867 får hjælp af en respirator til at trække vejret.

De over 100.000 indlæggelser er mere end en fordobling af antallet af indlæggelser på bare en måned og svarer til cirka 30,5 indlagte per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har Danmark omkring 4,6 indlagte coronapatienter per 100.000 indbyggere.

Antallet af personer, der er døde med coronavirus, rundede torsdag aften dansk tid 1,5 millioner på verdensplan.

Natten til fredag er det samlede antal coronadødsfald globalt ifølge Johns Hopkins University opgjort til 1.504.401.

Virusset spredte sig i begyndelsen af 2020 fra den kinesiske provins Hubei til først Europa og siden til resten af verden.

ritzau