USA's kommende forsvarsbudget kan bremses af Trump-krav

Kongressen i USA skal tirsdag stemme om forsvarsbudgettet for 2021. Men vedtagelsen af det nye budget er under pres fra præsident Donald Trump, der truer med at nedlægge veto.

Forsvarsbudgettet er det første af tre store tiltag, som Kongressen skal stemme om i denne måned.

Den ledende republikaner i forsvarsudvalget i Repræsentanternes Hus, Mac Thornberry, siger, at vedtagelsen af det 740,5 milliarder dollar store budget vil give Kongressen en hurtig sejr. Senere i december skal der stemmes om en ny finanslov og en hjælpepakke til USA’s coronaramte økonomi.

»Jo mere støtte, der er til at få vedtaget budgettet, jo mindre chance er der for at skulle forholde sig til et veto senere«, siger han.

Både Senatet og Repræsentanternes Hus forventes at stemme for næste års forsvarsbudget. Det vil blandt andet betyde en lønstigning på tre procent til alt militært personale.

Præsident Trump har sagt, at han vil trække truslen om at nedlægge veto mod budgettet tilbage, hvis Kongressen går med til at fjerne en paragraf om at omdøbe militærbaser, hvis navne hædrer generaler fra Konføderationen.

Derudover kræver Trump også, at en lov kendt som paragraf 230 skal ophæves. Loven beskytter sociale medievirksomheder som Facebook og Twitter fra at være ansvarlige for indhold, som brugere deler på deres platforme.

Men ifølge Mac Thornberry bør vedtagelsen af forsvarsbudgettet ikke blive udskudt på grund af det, han kalder ’ikke relevante politiske stridigheder’.

Flere andre republikanere har ligeledes signaleret, at de er klar til at afvise præsidentens krav og stemme for budgettet.

»Jeg vil altid være tilbøjelig til at stemme for vores tropper og stemme for vores nationale sikkerhed«, siger den republikanske senator Bill Cassidy søndag til Fox News.

Mindst to tredjedele af medlemmerne i Kongressen skal stemme for forsvarsbudgettet for at tilsidesætte et præsidentielt veto.

ritzau