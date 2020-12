90-årig bedstemor skyder britisk massevaccination i gang

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, kalder den første britiske vaccination mod covid-19 tirsdag for afgørende vendepunkt.

Hancock takker det store team, som har gjort vaccinationsprogrammet muligt.

»Vi tror, at alle de særligt sårbare vil være vaccineret i foråret«, siger sundhedsministeren og fastslår, at der forestår en enorm arbejdsindsats.

Den 90-årige bedstemor Margaret Keenan blev tirsdag som den første patient i Storbritannien vaccineret med Pfizer/BioNtech covid-19-vaccine. Det skete på universitetssygehuset i Coventry.

»Vaccinationsprogrammet indledes ved, at op mod 70 hospitaler fra i dag begynder at vaccinere«, siger Hancock.

Han fastslår, at myndighederne har stor tiltro til, at leveringerne af vaccinen vil foregå som planlagt efter omhyggelige forberedelser.

Vaccinationer på plejehjem ventes indledt inden jul, siger ministeren. Han tilføjer, at restriktioner vil begynde at blive ophævet, når sårbare grupper er vaccineret.

Vaccinationerne skal gradvist lægges ud til praktiserende læger, som vil vaccinere på en lang række sundhedscentre i landet.

Ældre og frontlinjepersonale har førsteprioritet

I vaccinationsprogrammet har personer, der er over 80 år, førsteprioritet sammen med personale på hospitaler, plejehjem og lægeklinikker.

»Muligheden for at tage en coronavaccine i brug er første skridt på vejen til, at briterne kan få deres normale liv tilbage«, sagde den britiske premierminister, Boris Johnson, forud for indledningen af programmet.

Den britiske regering besluttede at godkende coronavaccinen fra det amerikanske Pfizer og partneren i det tyske Biontech til nødbrug. Storbritannien har dermed lagt sig i spidsen af verdenshistoriens hidtil største globale vaccinationskapløb.

I alt har den britiske regering bestilt 40 millioner doser af vaccinen.

Da hver person skal have to doser, er der nok vaccine til 20 millioner i et land med 67 millioner indbyggere.

»Vi forventer millioner af doser til landet ved nytåret, siger Hancock.

Omkring 800.000 doser ventes leveret i den første uge. De første er allerede ankommet fra Belgien, og de er blevet sikkert oplagret forskellige steder i landet, hvor deres kvalitet testes.

ritzau