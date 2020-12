Korruptionstiltalte Sarkozy må vente tre måneder på dom

Frankrigs ekspræsident Nicolas Sarkozy lærer sin skæbne at kende, når en domstol afgør korruptionsretssagen mod ham 1. marts næste år. Det står klart, efter at de retslige procedurer torsdag nåede sin afslutning, da forsvaret havde leveret sine afsluttende bemærkninger.

Tidligere på ugen opfordrede anklagere til, at Sarkozy skal idømmes fire års fængsel, hvoraf han skal afsone to af årene. 65-årige Sarkozy, der var leder af Frankrig fra 2007 til 2012, er anklaget for magtmisbrug og for at have forsøgt at bestikke en dommer.

Anklagen lyder, at Sarkozy forsøgte at sikre en dommer ved navn Gilbert Azibert et prestigefyldt og velbetalt job ved en domstol i Monaco. Til gengæld skal den tidligere præsident have bedt om hemmeligstemplet information om en undersøgelse af ham selv.

Afviser alle beskyldninger

Den undersøgelse, som Sarkozy angiveligt ønskede information om, handler om, hvorvidt ekspræsidenten accepterede ulovlige betalinger fra L’Oréal-arvingen Liliane Bettencourt i 2007. Det skulle være foregået, da han forsøgte at blive valgt som præsident.

Hvad har jeg gjort for at fortjene det her? Nicolas Sarkozy, tidligere præsident i Frankrig

Sarkozy afviste mandag alle beskyldninger i retten. Her sagde han også, at han var klar til at »gå hele vejen« for at rense sit navn.

»Hvad har jeg gjort for at fortjene det her«, spurgte han blandt andet, mens han forsvarede sig selv.

Efterforskere kom på spor af korruptionssagen efter at have aflyttet telefonsamtaler mellem Sarkozy og hans advokat Thierry Herzog. Ifølge anklagerne diskuterede den tidligere præsident og hans advokat flere gange, om de skulle kontakte dommeren Gilbert Azibert. Han sad ved Frankrigs øverste appeldomstol og var velinformeret om L’Oréal-sagen. Herefter skal de ifølge anklagen have tilbudt Azibert det prestigefulde job i Monaco.

Både Sarkozy, Azibert og Herzog er under anklage. De risikerer alle op til 10 års fængsel og en bøde på 1,2 millioner euro svarende til cirka 8,9 millioner kroner. Anklagerne i sagen kræver samme dom til Thierry Herzog og Gilbert Azibert som til Sarkozy.

Ritzau