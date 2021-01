Britiske forskere frygter sydafrikansk coronavariant

Britiske forskere er ikke overbeviste om, at covid-19 vacciner vil virke mod en ny variant af coronavirus, som er fundet i Sydafrika. Det siger ITV News’ politiske redaktør med henvisning til en ikke navngivet videnskabelig rådgiver for den britiske regering.

Både Storbritannien og Sydafrika har i de seneste uger opdaget nye og mere smitsomme coronavirus-varianter, som har drevet smittetallene op.

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, siger mandag, at han er meget bekymret over den nye variant, som er fundet i Sydafrika.

Forskere, deriblandt BioNTechs topchef, Ugur Sahin, og John Bell, som er ledende professor ved Oxford Universitets medicinske fakultet, har sagt, at de nye vacciner er blevet anvendt mod de nye varianter, og at de vil foretage nødvendige justeringer inden for seks uger.

»Ifølge en af regeringens rådgivere er baggrunden for Matt Hancocks bekymring, at der ikke er samme tiltro til vaccinernes virkninger mod de to nye varianter, som når det gælder den britiske variant«, siger politisk redaktør Robert Peston fra ITV News.

Verdens rigeste lande er begyndt at vaccinere deres befolkninger mod virusset, som har ført til 1,8 millioner coronarelaterede dødsfald.

ritzau