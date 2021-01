Rusland: Valgsystemet i USA er forældet

Urolighederne i USA har blotlagt de vestlige demokratiers sårbarhed, mener Irans præsident Rouhani.

Både Rusland og Iran langer ud efter USA, efter at der onsdag brød voldsomme uroligheder ud ved Kongressen.

Rusland kritiserer det amerikanske valgsystem for ikke leve op til demokratiske standarder.

Det siger Maria Zakharova, der er talsmand for det russiske udenrigsministerium, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun betegner Trump-støtters indtrængen i Kongressen som et internt anliggende for USA, men giver det amerikanske valgsystem skylden.

»Valgsystemet i USA er forældet, det lever ikke op til moderne demokratiske standarder, det skaber mulighed for talrige overtrædelser, og de amerikanske medier er blevet et instrument for politiske uroligheder«, siger hun.

»Det (valgsystemet, red.) er den primære grund til den splittelse i samfundet, som nu kan ses i USA«.

Også Irans præsident, Hassan Rouhani, kritiserer USA, efter onsdagens uroligheder i Washington D.C.

»Det vi så i USA i går aftes og i dag, viser hvor skrøbelige og sårbare vestlige demokratier er«, siger han i en tv-transmitteret tale.

»En populist er ankommet og har de seneste fire år ledt sit land ind i katastrofen. Jeg håber, at hele verden og den næste mand i Det Hvide Hus vil lære af dette«.

Merkel er »rasende og bedrøvet«

Mange vestlige ledere har ligeledes rettet skarp kritik mod de voldsomme uroligheder, der ifølge politiet i Washington kostede fire mennesker livet onsdag.

Den tyske forbundsleder, Angela Merkel, er »rasende og bedrøvet« over begivenhederne, og giver den afgående præsident Trump skylden.

»Skepsis omkring valgresultatet skabte den atmosfære, som gjorde begivenhederne i går aftes mulige«, siger Merkel torsdag.

Også den britiske premierminister, Boris Johnson, har på torsdag fordømt de ’skammelige’ uroligheder ved Kongressen.

»USA er verden over et symbol på demokrati, og det er nu afgørende, at der bliver en fredelig og velordnet overdragelse af magten«, skriver han på Twitter.

Trump har torsdag morgen dansk tid i en skriftelig meddelelse lovet en fredelig overdragelse af præsidentposten til Joe Biden 20. januar.

Men samtidig lød det, at »selv om dette markerer slutningen på den største periode i historien, så er det kun begyndelsen på vores kamp for at gøre USA stort igen«.

ritzau