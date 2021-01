Sådan vil Demokraterne afsætte Donald Trump

Demokraterne i Kongressen i USA har gjort det klart, at de i denne uge vil forsøge at fjerne præsident Donald Trump fra sin post, efter at hans tilhængere i denne uge stormede kongresbygningen i Washington D.C.

Det skal enten ske ved at presse USA’s vicepræsident, Mike Pence, eller ved at forsøge at stille Trump for rigsret nummer to, hvilket aldrig er sket for en præsident før.

Her er et overblik over, hvad man kan forvente de kommende dage:

Mandag

Demokrater i Repræsentanternes Hus vil forsøge at få vedtaget et udkast, hvor Huset samlet opfordrer Mike Pence til at gøre brug af den 25. tilføjelse i forfatningen.

Tilføjelsen tillader en vicepræsident og et flertal af ministrene i landet at afsætte en præsident, hvis denne anses for at være uegnet til at bestride posten.

Republikanerne forventes at blokere forsøget på at vedtage udkastet.

Tirsdag

Hvis Republikanerne blokerer forsøget, vil Repræsentanternes Hus formelt stemme om det, og da Demokraterne har et flertal ventes det at blive vedtaget.Et sådant afstemningsresultat vil lægge pres på Pence, men det vil ikke tvinge ham til at agere. Han har en frist på 24 timer til at give et svar.Pence afviste Trump, da denne i timerne op til onsdagens optøjer opfordrede vicepræsidenten til på en eller anden måde at forhindre Kongressen i formelt at godkende Joe Bidens valgsejr.Ifølge kilder er de to mænd aktuelt ikke på talefod. Men på trods af det er det uklart, om Pence vil være villig til at iværksætte den 25. tilføjelse.Det vides heller ikke, om han vil få opbakning fra det antal ministre, som et så drastisk skridt forudsætter, til at gå videre med det.

Det videre forløb

Hvis Mike Pence nægter at tage affære, så har den demokratiske formand i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, allerede meldt ud, at Demokraterne vil gå i gang med at forberede en afstemning om at stille Trump for en ny rigsret.

Bliver det stemt igennem, går sagen videre til Senatet, hvor mindst to tredjedele skal stemme for, hvis Trump skal dømmes for tiltalen i en eventuel rigsretssag.

Sker det, vil Trump være permanent udelukket fra at stille op til en nyt præsidentvalg.

ritzau