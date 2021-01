Overblik: Sådan vil Demokraterne afsætte Donald Trump

Demokraterne i Kongressen i USA har gjort det klart, at de i denne uge vil forsøge at fjerne præsident Donald Trump fra sin post, efter at hans tilhængere i sidste uge stormede kongresbygningen i Washington D.C.

Eftersom det ikke ser ud til at lykkes dem at presse USA's vicepræsident, Mike Pence, til at aktivere et særligt forfatningstillæg, der gør det muligt at fjerne præsidenten, vil de i stedet forsøge at stille Trump for rigsret nummer to, hvilket aldrig er sket for en præsident før.

Her er et overblik over, hvad man kan forvente de kommende dage:

Hvis Mike Pence formelt nægter at aktivere det 25. forfatningstillæg, så har den demokratiske formand i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, allerede meldt ud, at Demokraterne vil gå i gang med at forberede en afstemning om at stille Trump for en ny rigsret.

Bliver det stemt igennem, går sagen videre til Senatet, hvor mindst to tredjedele skal stemme for, hvis Trump skal dømmes for tiltalen i en rigsretssag.

I Senatet kommer magtbalancen til at være 50-50 mellem Demokraterne og Republikanerne.

Dermed skal mindst 17 republikanere vende Trump ryggen, hvis den afgående præsident skal dømmes.

Visse demokrater har luftet den idé, at man kan vente 100 dage med at sende anklagerne i rigsretssagen videre til Senatet for at undgå, at sagen skygger for Joe Bidens første tid som præsident.

Kongressen kan potentielt - hvis den finder Trump skyldig - permanent udelukke Trump fra at stille op til et nyt præsidentvalg, selv om hans præsidentperiode er udløbet.

Kilde: Reuters.

ritzau