Forgiftet oppositionsleder vender tilbage til Rusland

Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj planlægger at vende hjem til Rusland på søndag, efter at han sidste år blev forsøgt myrdet i sit hjemland med den dødelig nervegift Novitjok, som tilsyneladende var blevet anbragt i hans underbukser, skriver Navalnyj på Instagram.

Meget tyder på, at en russisk efterretningstjeneste stod bag. Ruslands regering har afvist alle beskyldninger. Han blev sidste år i al hast fløjet til Berlin i Tyskland for at blive behandlet. Det skete, efter at han få dage forinden var kollapset om bord på et fly i det østlige Rusland.

Navalnyj skriver på Instagram, at han næsten er kommet sig helt efter behandlingen i Berlin, og at det nu er tid at vende tilbage til Rusland.

»Det var aldrig et spørgsmål, om jeg skulle vende tilbage eller ej. Ganske enkelt fordi jeg aldrig tog afsted. Jeg endte i Tyskland efter at være ankommet i en intensiv beskyttelsesboks af en grund: De forsøgte at dræbe mig«.

Han retter en anklagende finger mod præsident Vladimir Putin.

»(Putins red.) tjenere agerer som vanligt ved at fabrikere nye sager om forbrydelser mod mig. Men jeg er ikke interesseret i, hvad de vil gøre ved mig. Rusland er mit land, Moskva min by, og jeg savner dem«, skriver Navalnyj.

Hans opslag om at vende hjem kommer, dagen efter at retsdokumenter har vist, at myndighederne i Rusland har bedt en domstol om at kræve ham anholdt i en sag, hvor han tidligere har fået en betinget fængselsdom. En sag Navalnyj kalder politisk motiveret.

En række internationale medier med det undersøgende medie Bellingcat i spidsen har senest dokumenteret, hvilken russisk efterretningstjeneste og hvilke folk, der stod bag forsøget på at likvidere Navalnyj.

Laboratorier i Tyskland, Frankrig og Sverige har med sikkerhed fastslået, at det var nervegiften Novitjok, som Navalnyj blev forgiftet med under et besøg i Sibirien.

ritzau