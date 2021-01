Brasiliansk coronavariant vækker bekymring i Storbritannien

Storbritannien forbyder fra fredag indrejser fra Sydamerika og Portugal. Det skyldes bekymring for en ny brasiliansk variant af coronavirus.

Det oplyste den britiske transportminister Grant Shapps sent torsdag på Twitter.

»Jeg har taget den presserende beslutning at forbyde indrejse fra Argentina, Brasilien, Bolivia, Kap Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay og Venezuela fra i morgen (fredag, red.)«, skrev ministeren.

Portugal bliver også inkluderet på grund af de tætte rejseforbindelser til Brasilien, tilføjede han.

Personer, der transporterer essentielle varer fra Portugal, vil blive undtaget.

Den brasilianske smittevariant deler nogle karakteristika med de nye varianter, der er fundet i Storbritannien og Sydafrika, som forskere mener er markant mere smitsomme. Varianterne menes dog ikke at være mere dødelige.

Fredag uddyber den britiske transportminister over for Sky News, at den brasilianske coronavariant giver anledning til at stoppe flyvninger for en sikkerheds skyld. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Håber vaccination kan vise vej ud af krisen

Men ifølge britiske forskere udgør den ikke en trussel mod vaccinerne, understreger Shapps.

»Vores forskere siger ikke, at vaccinen ikke vil virke mod den. Men vi ønsker ikke at begå fejl her ved slutningen (af vaccineudrulningen, red.), og derfor har jeg taget beslutningen om at forbyde flyene som et ekstra sikkerhedshensyn«, siger Shapps.

Storbritannien befinder sig i en meget presset situation på grund af den britiske coronavariant.

Antallet af coronadødsfald når dagligt nye højder, og smitten truer med at bringe hospitalerne i knæ.

Det sagde den britiske premierminister, Boris Johnson, på et pressemøde tidligere på ugen.

Den britiske regering håber, at vaccination af flest muligt kan vise vej ud af krisen.

Storbritannien har som det første land i verden godkendt de tre vacciner fra Pfizer/BioNTech, Moderna og Oxford-AstraZeneca.

Johnson oplyste mandag, at Storbritannien havde vaccineret 2,4 millioner ud af sine 68 millioner indbyggere.

ritzau