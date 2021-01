Hollands regering trækker sig efter børnepengeskandale

Hollands regering trækker sig som følge af en skandale, hvor tusindvis af forældre fejlagtigt er blevet anklaget for at svindle med børnepenge.

Det skriver den hollandske tv-station Nos ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De mange forældre er på grund af skandalen blevet tvunget til at betale store beløb tilbage til staten, og flere er blevet ruineret af forløbet.

Fredag har den hollandske premierminister, Mark Rutte, samlet sin regering i Haag for at afgøre, hvorvidt den kunne beholde regeringsmagten trods skandalen.

Flere ministre antydede allerede tidligere fredag, at det var uundgåeligt for regeringen at træde tilbage.

Blev fejlagtigt frataget børnepenge

Den højtstående socialdemokrat Lodewijk Asscher trak sig torsdag på grund af skandalen, skriver dpa.

Under hans tid som socialminister frem til 2017 blev omkring 10.000 familier fejlagtigt frataget deres børnepenge, fordi de blev anklaget for skattesnyd. Anklagerne viste sig senere at være uberettigede.

En kommission rettede i december skarp kritik mod myndighederne, regeringen og domstolene i sagen. De basale principper i retsstaten var blevet overtrådt, lød det.

Regeringen undskyldte til de ramte forældre og betalte 30.000 euro i kompensation til hver familie. Det svarer til over 223.000 danske kroner.

ritzau