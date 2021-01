WHO-chef: Verden er på randen af en »katastrofal moralsk fejltagelse«

Verden er på randen af en »katastrofal moralsk fejltagelse« i forbindelse med distribueringen af vacciner, mener WHO’s generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han opfordrer indtrængende til, at covid-19-vaccinen fordeles mere retfærdigt på globalt plan.

»Ikke blot bringer denne praksis med ’mig-selv-først’ verdens fattigste og mest sårbare i fare, den er også undergravende for os selv«, siger Tedros Adhanom Ghebreyesus ved åbningen af Verdenssundhedsorganisationens årlige bestyrelsesmøde.

»I sidste instans vil den fremgangsmåde kun forlænge pandemien«, siger han.

Appellen om en mere retfærdig fordeling af vaccinerne er både henvendt til verdens regeringer og til producenterne af vacciner.

WHO-chefen påpeger, at der blev underskrevet 44 bilaterale aftaler om vacciner sidste år, mens der i år indtil nu er underskrevet mindst 12 aftaler.

»Det kan betyde, at leveringer i henhold til den internationale Covax-alliance bliver udsat, og det skaber nøjagtigt det scenarie, som Covax blev dannet for at forhindre. Det vil sige et hamstrende og kaotisk marked med ukoordinerede reaktioner og fortsatte sociale og økonomiske forstyrrelser«, siger han.

Danmark og de øvrige EU-lande er sammen med EU-Kommissionen gået sammen om at støtte vaccinealliancen Covax, der arbejder for at sikre vacciner til lav- og mellemindkomstlande.

Kampen for at få foretaget vaccinationer hurtigt er intensiveret, efter at der er blevet udbredt flere meget smittende virusvarianter.

Tedros fremhæver som et eksempel på den uretfærdige fordeling, at der er blevet fordelt over 39 millioner vaccinedoser i 49 rige industrilande, mens der i et af de fattige lande kun er omdelt 25 doser.

Skuffet over problemer med Kinabesøg

WHO’s generalsekretær udtrykte i sidste uge stor skuffelse over, at eksperter fra hans organisation ikke som planlagt havde fået grønt lys til indrejse i Kina.

Holdet skal efter planen være i Kina i fem til seks uger. De skal undervejs samarbejde med både WHO’s egne eksperter og kinesiske kolleger for at finde frem til virussets oprindelse.

Virusset blev opdaget i storbyen Wuhan i Kina for cirka et år siden. Det menes at have spredt sig fra et madmarked i byen, hvor der blev solgt levende dyr.

ritzau