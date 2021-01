Republikanernes magtfulde leder beskylder Trump for at provokere tilhængere til stormløb mod Kongressen

De Trump-tilhængere, der angreb Kongressen i USA 6. januar, blev »fodret med løgne’ af præsident Donald Trump, siger Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell.

»Pøblen blev fodret med løgne«, siger den magtfulde republikaner i en tale i Senatet tirsdag.

»De blev provokeret af præsidenten og andre magtfulde personer«.

McConnell tilføjer, at Trump-tilhængerne »forsøgte at anvende frygt og vold for at stoppe« den formelle godkendelse af demokraten Joe Bidens valgsejr.

Siden valget 3. november har Trump gentagne gange påstået, at der blev snydt med optællingen af stemmer. Men han har ikke fremlagt beviser for sin påstand, der er blevet afvist af domstole og valgmyndigheder i flere stater.

Mindst fem blev dræbt

6. januar, hvor Senatet var samlet for formelt at godkende Bidens valgsejr, stormede en større menneskemængde Kongressen efter at have hørt Trump tale ved Det Hvide Hus.

I talen opfordrede han blandt andet sine tilhængere til at gå mod Kongressen og »vise styrke«.

Mindst fem mennesker døde i forbindelse med urolighederne, heriblandt en politimand, der fik en ildslukker i hovedet.

En uge efter urolighederne stemte Repræsentanternes Hus for at indlede en rigsretssag mod Trump for at have opildnet til oprør.

Mange venter på McConnell

Mitch McConnell har tidligere antydet, at han mener, at Trump kan stilles for en rigsret for sine handlinger.

Men han har også sagt, at han endnu ikke har besluttet, om han vil stemme for at dømme den afgående præsident.

Mange republikanske senatorer venter på, at McConnell tager en beslutning, inden de selv beslutter sig, skriver New York Times.

Hvis Trump skal kendes skyldig ved den rigsretssag, som Senatet ventes at indlede inden for de kommende uger eller måneder, kræver det, at alle demokrater og 17 af Trumps egne republikanske partifæller stemmer imod ham.

Demokraten Chuck Schumer, der onsdag overtager posten som Senatets flertalsleder efter Mitch McConnell, kræver Trump dømt. Han mener, at den afgående præsident udgør en risiko for landet.

»Han vil fortsætte med at sprede løgne om valget og nære sine mest yderliggående tilhængeres forurettelse«, siger Schumer.

ritzau