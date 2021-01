Kvinde idømt 43 års fængsel for at fornærme Thailands konge

Thailand har endnu engang trukket overskrifter i medier verden over, efter en thailandsk domstol har idømt den 65-årige kvinde Anchan Preelert 43 års fængsel for at have fornærmet den thailandske konge.

Oprindeligt lød dommen på fængsel i 87 år, men domstolen halverede straffen som en påskønelse af, at Anchan Preelert erklærede sig skyldig i alle anklager. Ikke desto mindre er dommen den hidtil hårdeste, der nogensinde er afgivet for overtrædelse af den thailandske lov om majestætsfornærmelse.