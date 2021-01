Putin er nervøs og forsøger at kvæle protester fra Navalnyj-tilhængere i hele Rusland

Over hele Rusland arresteres tilhængere af Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj, og sociale medier udsættes for censur i et forsøg på at kvæle planlagte masseprotester mod fængslingen af Navalnyj, der netop er vendt hjem til Moskva efter et giftattentat.