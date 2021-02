Suu Kyi opfordrer befolkningen til at protestere

Befolkningen opfordres af Suu Kyi til at protestere og ikke acceptere militærkuppet i Myanmar.

Aung San Suu Kyi siger gennem sit politiske parti, at hun »opfordrer Myanmars befolkning til ikke at acceptere kup«.

Det er på en verificeret Facebook-side fra Myanmars regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), at der er offentliggjort en erklæring fra Aung San Suu Kyi. Heri opfordres befolkningen til at protestere og ikke acceptere et militærkup.

NLD siger, at erklæringen blev skrevet inden mandages kup, og at den blev brugt under partiets valgkampagne.

Reuters kunne ikke umiddelbart får kommentarer fra NLD.

Suu Kyi er ikke set offentligt, siden hun tidligt på morgenen blev tilbageholdt sammen med andre ledende politikere og aktivister.

Myanmars militær, der i årtier har siddet på magten i det sydøstasiatiske land, ville i sidste uge ikke udelukke et muligt kup.

Ritzau