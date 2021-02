Myanmars militærleder lover et nyt valg

Lederen af militærkuppet i Myanmar lover i en tv-tale, at der bliver afholdt et nyt valg i landet.

Det er første gang siden kuppet for en uge siden, at han henvender sig til nationen på tv.

Det sker, mens protesterne mod kupmagerne fortsætter rundt om i Myanmar mandag.

I talen på tv siger general Min Aung Hlaing, at Myanmars valgkommission brugte coronapandemien som en undskyldning til at forhindre et retfærdigt valg i november. Det var blandt andet ikke muligt at føre valgkamp, hævder han.

Han lover, at ved et nyt valg vil magten blive overdraget til vinderen.

Aung San Suu Kyi blev mandag i sidste uge væltet og anholdt. Hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati, fik 83 procent af stemmerne ved valget.

Både internationale observatører og Myanmars valgkommission afviser militærets påstand om valgsvindel.

General Min Aung Hlaing gentager, at valget i november ikke var retfærdigt, og at ingen organisationer står over loven. Men han nævner ikke den afsatte Suu Kyi ved navn.

Siden lørdag har der været meldt om titusinder af mennesker på gaden i Mynmars byer. De kræver, at valgresultatet respekteres.

Meldingen i weekenden lød, at politiet og hæren forholdt sig i ro over for de mange demonstranter. Men mandag blev der skudt med vandkanoner, da mange tusinder igen bevægede sig ud på gaderne i Yangon for at protestere mod kuppet og tilbageholdelsen af den demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi.

Syv distrikter i byen Mandalay, der er Myanmars næststørste by, er blevet erklæret i militær undtagelsestilstand, oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet AFP.

ritzau