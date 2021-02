USA bakker demonstranter i Myanmar op efter protestforbud

USA støtter befolkningen i Myanmar og deres ret til at demonstrere. Det siger talsmand for det amerikanske udenrigsministerium Ned Price mandag.

Meldingen kommer, efter at det militære styre i Myanmar har sat begrænsninger på demonstrationer i landet.

»Vi bakker op om befolkningen i Burma. Vi støtter deres ret til at mødes under fredelige omstændigheder, herunder for at demonstrere for at vise støtte til den demokratisk valgte regering«, siger Ned Price.

Han bruger Myanmars tidligere navn, Burma.

»Vi er naturligvis meget bekymrede over militærets nye melding, der begrænser offentlige forsamlinger«, tilføjer talsmanden.

Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix Ned Price, talsmand for det amerikanske udenrigsministerium.

Ned Price, talsmand for det amerikanske udenrigsministerium. Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix

Militæret i Myanmar har forbudt folk at samles i grupper på mere end fem. Der er også indført udgangsforbud flere steder, blandt andet i dele af Yangon, der er den største by i landet.

I en uge har militæret hersket i landet, efter at det kuppede sig til magten og anholdt den demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi.

Lederen af militærkuppet i Myanmar, general Aung Hlaing, lovede i sin første tv-tale mandag, at der vil blive afholdt et nyt valg i landet. Han sagde ikke hvornår.

Siden lørdag har der været meldt om titusinder af mennesker på gaden i Myanmars byer. De kræver, at resultatet fra valget i november respekteres.

Meldingen i weekenden lød, at politiet og hæren forholdt sig i ro over for de mange demonstranter.

Men mandag blev der skudt med vandkanoner, da mange tusinder igen bevægede sig ud på gaderne i Yangon for at protestere mod kuppet og tilbageholdelsen af den demokratisk valgte leder.

USA har fået afvist et ønske om at møde den afsatte Aung San Suu Kyi.

USA opfordrer samtidig Kina, der er historisk allieret med Myanmars militær, til at tilslutte sig større demokratier og fordømme kuppet.

Præsident Joe Biden har tidligere truet med nye sanktioner mod Myanmar, medmindre at militæret opgiver magten.

Mandag har EU og Storbritannien desuden anmodet om et møde i FN’s Menneskerettighedsråd om situationen i Myanmar.

ritzau