Med kraftig opbremsning når arabisk rumsonde Mars' kredsløb

En rumsonde, som i juli blev opsendt af De Forenede Arabiske Emirater, er tirsdag eftermiddag dansk tid succesfuldt gået i kredsløb om planeten Mars.

Det oplyser rumcenteret bag opsendelsen ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

De Forenede Arabiske Emirater, som består af syv emirater, er den første arabiske nation til at sende en rumsonde til Mars. Samtidig er det femte gang, at et rumagentur når den røde planet.

For at komme i kredsløb om Mars var rumsonden nødt til at bruge halvdelen af de cirka 800 kilo brændstof om bord på at bremse kraftigt op for ikke at skyde forbi kredsløbet.

Den skulle således mindske sin gennemsnitsfart på 121.000 kilometer i timen til cirka 18.000 kilometer i timen.

Det var ventet, at rumsonden ville nå Mars’ kredsløb i februar. Dermed er missionen forløbet planmæssigt. Missionen har kostet omkring 200 millioner dollar - 1229 milliarder kroner.

Rumsonden skal bevæge sig rundt om planeten i 687 dage. Det svarer til et Mars-år.

Formålet med missionen er at levere et omfattende billede af vejrdynamikkerne i Mars’ atmosfære. Det skal bane vej for videnskabelige gennembrud.

Seks rumsonder ventes at nå Mars i februar

Seks års forberedelse er gået forud for Emiraternes Mars-mission, der blev annonceret i 2014.

Derfor er vicepræsident i De Forenede Arabiske Emirater Sheik Mohammed bin Rashid al-Makoum da også godt tilfreds med, at missionen nu er lykkedes.

»Dette er den fjerneste punkt i universet, som arabere har nået i deres historie«.

»Vores mål er at give håb til alle arabere om, at vi er i stand til at konkurrere med resten af verden«, siger han ifølge Reuters.

Rumsonden har navnet al-Amal, der kan oversættes til netop håb.

Rumsonden er en af tre, der ventes at nå Mars i februar. Også USA og Kina opsendte rumsonder i juli, hvor forholdene var fordelagtige, fordi Mars og Jorden her var tættest på hinanden.

Rumsonden skulle imidlertid alligevel tilbagelægge 55 millioner kilometer for at nå Mars.

De Forenede Arabiske Emirater har ifølge Reuters sat et ambitiøst mål om bosættelse på Mars senest i 2117.

ritzau