Flertal stemmer for at gå videre med rigsret mod Trump

Et flertal i Senatet giver i en afstemning udtryk for, at rigsretssagen mod tidligere præsident Trump er i overensstemmelse med forfatningen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters tirsdag aften dansk tid.

56 senatorer stemmer for, og 44 stemmer imod ifølge CNN.

Afstemningen sker i kølvandet på en omtrent fire timer lang debat om, hvorvidt sagen er i overensstemmelse med forfatningen.

Her har Trumps advokater og flere af hans støtter i Senatet argumenteret for, at man slet ikke kan føre en rigsretssag, da Trump ikke længere er præsident.

Trump er anklaget for at have opildnet til det oprør, der fandt sted ved Kongressen i Washington D.C. den 6. januar.

Ritzau