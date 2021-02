Myanmars hærchef advarer mod at fortsætte protester

Myanmars generaler viser tegn på at være ved at miste tålmodigheden med de store demonstrationer, der har ramt det sydøstasiatiske land, efter at militæret i sidste uge afsatte regeringen og tog magten.

Hærchef Min Aung Hlaing beordrer demonstranterne til at stoppe deres protester og vende tilbage til arbejde.

Hvis det ikke sker, risikerer demonstranterne ’effektive indgreb’. Han uddyber ikke, hvad det kan indebære.

Seks dage i træk har Myanmar været præget af store protester mod militæret, der har afsat Aung San Suu Kyis regering.

Demonstrationerne har været fredelige, men i de seneste dage har sikkerhedsstyrker brugt vandkanoner, tåregas og gummikugler mod demonstranterne.

Der har også været enkelte meldinger om, at der er blevet skudt med skarpt.

Som led i protesterne har mange ansatte i den offentlige sektor nedlagt arbejdet.

»På skruppelløse menneskers opfordring har nogle tjenestemænd ikke udført deres pligter«, siger hærchefen i en meddelelse.

Torsdag var der igen demonstrationer i Myanmars største by, Yangon, og i hovedstaden, Naypyidaw.

»Tag ikke på kontoret«, lød et af slagordene fra menneskemængden.

»Det her er ikke noget vi gør i en uge eller en måned. Vi er fast besluttede på at gøre det, indtil Suu Kyi og præsident U Win Myint bliver løsladt«, siger en af demonstranterne.

Torsdag var der igen meldinger om flere anholdelser. Parlamentets næstformand og nogle af Suu Kyis rådgiver er blandt de tilbageholdte, oplyser det afsatte regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD).

Over 200 mennesker er nu tilbageholdt, meddeler Hjælpeorganisationen for Politiske Fanger, AAPP.

Fra en lang række vestlige lande har fordømmelserne regnet ned over Myanmars militær, efter at generalerne tog magten 1. februar.

USA har meddelt, at nye sanktioner nu betyder, at generalernes adgang til værdier for omkring én milliard dollar i USA er indefrosset.

Det er også ventet, at EU vil indføre sanktioner.

