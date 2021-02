Republikanernes mindretalsleder i USA’s Senat, Mitch McConnell, kalder tidligere præsident Donald Trump ’praktisk og moralsk ansvarlig’ for det dødelige stormløb mod Kongressen den 6. januar.

Det siger McConnell i en udtalelse i Senatet umiddelbart efter, at han som en af 43 republikanske senatorer stemte for at frikende Trump i rigsretssagen, hvor den tidligere præsident var anklaget for at have opildnet til oprør.

Det skriver nyhedsbureauerne AP og AFP.