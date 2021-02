Tusinder demonstrerer i Myanmar efter nat præget af frygt

Myanmars militær har på ny indskrænket borgernes frihedsrettigheder efter kuppet for knap to uger siden.

Sent lørdag lokal tid blev der indført en lov, som kræver, at folk rapporterer om overnattende i deres hjem, og søndag er der for niende dag i træk store demonstrationer i landet.

Ingeniørstuderende gik gennem landets største by, Yangon, klædt i hvidt og med plakater, der kræver tidligere leder Aung San Suu Kyi, som er demokratisk valgt, løsladt.

Imens kørte en konvoj med tusindvis af motorcykler gennem hovedstaden Naypyitaw.

Også motorcyklisterne holdt billeder af Suu Kyi i vejret.

Indtil videre er mindst 384 personer blevet frihedsberøvet i forbindelse med kuppet - de fleste af dem om natten.

Blandt dem er Aung San Suu Kyi, som er anklaget for at have importeret walkie-talkier. Hendes tilbageholdelse udløber mandag.

Suu Kyis advokat, Khin Maung Zaw, er ikke vendt tilbage på Reuters' henvendelser om, hvad der kommer til at ske mandag.

Mange demonstranter i Yangon bar skilte, der opfordrede myndighederne til at 'stoppe med at kidnappe folk om natten'.

Sent lørdag gik borgere sammen for at patruljere på gaderne i Yangon og Mandalay for at modvirke de natlige anholdelser og kriminalitet, efter at militæret har beordret tusindvis af fanger løsladt.

ritzau