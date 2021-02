Demokrat går ny vej for at fælde Trump for blodige optøjer

Et demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus i USA forsøger nu gennem et civilt søgsmål at stille den tidligere præsident Donald Trump til ansvar for voldelige optøjer ved den amerikanske Kongres.

Det sker, i kølvandet på at Trump lørdag blev frikendt i sin anden rigsretssag. Her var han anklaget for at opildne til optøjerne.

Det civile søgsmål går på, at Donald Trump og hans advokat Rudy Giuliani i samarbejde med de højreradikale grupper Proud Boys og Oath Keepers skulle have opildnet til at storme Kongressen den 6. januar.

Det er demokraten Bennie Thompson, der står bag søgsmålet.

»Gennem deres ledende rolle handlede tiltalte Proud Boys og Oath Keepers ved at lede angrebet på Capitol (den amerikanske regeringsbygning, red.), mens en horde af vrede mennesker fandt vej ind i Kongressen på opfordring fra tiltalte Trump og Giuliani«, lyder det i søgsmålet.

Det er en lov fra 1871, hvis oprindelige formål var at slå ned på den højreekstremistiske gruppe Ku Klux Klan, som bruges i søgsmålet.

Selv om Trump er blevet frifundet for anklagerne i den netop overståede rigsretssag, så var det forventet, at civile søgsmål ville ramme ham.

Der har - trods frifindelsen i rigsretssagen - også været hård kritik mod Trump fra den republikanske fløj. Herunder Mitch McConnell, der er Republikanernes mindretalsleder i USA’s Senat.

»Der er ingen tvivl om, at præsident Trump er praktisk og moralsk ansvarlig for at fremprovokere begivenhederne den dag«, sagde han efter frifindelsen.

McConnell stemte selv imod at kende Trump skyldig. Han begrundede det med, at han ikke mente, Trump kunne dømmes som tidligere præsident.

Fem personer mistede livet i forbindelse med urolighederne ved Kongressen.

